Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revela diagnóstico de câncer

A modelo e influenciadora Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer

A modelo e influenciadora Vera Viel revelou nesta quinta-feira, 10, que está com câncer. Esposa do ator e apresentador Rodrigo Faro, Vera detalhou que recebeu o diagnóstico de sarcoma sinovial na coxa esquerda.

“Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha”, disse em publicação no seu perfil do Instagram, comentando que descobriu após insistência do marido em fazer o exame de ressonância.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp