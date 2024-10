Novela 'Mania de Você' revela que Mavi e Iberê são irmãos

Dias depois dos personagens da novela ‘Mania de Você’ Mavi (Chay Suede) e Iberê (Jaffar Bambirra) viralizarem com cenas carinhosas, a TV Globo divulgou que os amigos, na verdade, são irmãos com mãe em comum. A "brotheragem" da dupla, como foi apelidado nas redes sociais, pode chegar ao fim com a descoberta do laço de sangue.

No capítulo previsto para ir ao ar nesta segunda-feira, 28, Mavi pedirá que Iberê coloque fogo no barco de Luma (Agatha Moreira) a fim de se vingar de Moema (Ana Beatriz Nogueira), que vai denuncia-lo à polícia por contrabando. Como resultado da ação, o capanga será preso.