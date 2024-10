Virginia organiza festa luxuosa para filha em megaoperação de 6 dias

A menina completa 2 anos nesta terça-feira, 22, e comemora a data com festa temática da Magali , uma das personagens da “Turma da Mônica”, de Maurício de Souza.

A festa de aniversário de dois anos de Maria Flor , filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe , está sendo preparada nos mínimos detalhes em uma megaoperação de 6 dias.

“Isso aqui está ficando um sonho. Um sonho. Quanta cenografia linda, quantos detalhes. A gente vai vendo as coisas nascerem aqui, as coisas acontecendo. Está virando uma cidade. Posso falar isso e vocês vão entender na terça-feira quando esse projeto estiver pronto”, afirma Tana.

No sexto dia de montagem, o espaço contou com uma megaoperação, que deixou a comemoração com a grandiosidade e atrativos de "uma cidade" .

Festa de Maria Flor foi montada em seis dias

A profissional continua: “A gente está fazendo tudo medida por medida, alinhando tudo na reta final. Equipe está aqui trabalhando desde terça-feira (15 de outubro), é o sexto dia de montagem, todos os dias, dia e noite. É um detalhamento muito grande.”

A influenciadora já havia comentado sobre festa da herdeira no início do mês e explicou que a escolha pelo tema teve inspiração no fato de que a Maria Flor apresenta um apetite voraz assim como a personagem Magali.

O convite de aniversário mostrado pela influenciadora, ela enviou aos convidados uma pequena máquina de garra, como as de fliperamas e de shoppings. "Confusão para abrir o convite", brincou a empresária enquanto as crianças tentavam pegar as bolinhas dentro da máquina.