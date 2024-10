Patrícia Poeta comemora aniversário com viagem para a Bahia

“Quero me permitir realizar sonhos, novas aventuras, experimentar novos lugares, novas formas e uma nova ‘eu’ a cada dia - mais evoluída. Quero sorrir todos os dias. Abraçar com carinho, olhar com amor e retribuir com gentileza, porque aprendi que nossas atitudes falam sobre nós. Quero ser e oferecer minha melhor versão, viver o momento presente com o sentimento de que ele é único, sem replay”, escreveu Patrícia na publicação do Instagram.

Compartilhando momentos na praia de Trancoso, localizada na cidade baiana de Porto Seguro, Patrícia aproveitou a folga da apresentação do programa "Encontro" para aproveitar o sol e o mar e “renovar as energias”.

Em uma das postagens, a comunicadora revela o momento dos parabéns, realizado no restaurante Alma Ninho, da chef Morena Leite.