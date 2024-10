Sorria 2: onde assistir, classificação, cenas pós-créditos e mais

A maldição do sorriso retornou recentemente para uma história inédita e assustadora em “Sorria 2” . O filme, que é uma sequência da produção de terror lançada em 2022, chegou aos cinemas no dia 17 de outubro.

Para assistir no cinema, é possível se tiver no mínimo 16 anos. Nesse caso é preciso levar documento de identificação oficial com foto e estar acompanhado do responsável legal ou outro acompanhante com idade superior a 18 anos, levando a autorização por escrito emitida pelo responsável legal.

Sorria 2: elenco

Parker Finn, diretor do primeiro longa e do curta que deu origem ao filme - Laura Hasn’t Slept -, volta para a sequência. Entre os nomes no elenco, Kyle Gallner é o único que reprisa o papel do primeiro filme.