Saiba quem é Ingrid Lima, ex-esposa do jogador Vinícius Tobias

Ingrid Lima, ex-esposa do jogador Vinícius Tobias, fez declarações em suas redes sociais sobre o caso que ela teria se relacionado com outra pessoa após "idas e vindas" com o jogador . Nas postagens, a influenciadora anunciou o teste de DNA, afirmando que seu marido não é o pai da criança.

Ingrid Lima e o teste de DNA de Vinícius Tobias

O jogador Vinicius Tobias, ex-Real Madrid e atualmente no Shakhtar Donetsk, descobriu que não é o pai de Maitê. A mãe da criança, Ingrid Lima, fez uma postagem em rede social onde anunciou o resultado de um teste de DNA. Contudo, ainda não se sabe quem é o verdadeiro pai da criança.

Na postagem, Ingrid relatou que manteve um relacionamento de idas e vindas com Vinícius, e que no período teria se envolvido com outra pessoa. Segundo ela, as partes resolveram realizar o teste de DNA para confirmar ou não a paternidade de Vinicius, que deu negativo.



“Eu e Vinicius não estamos juntos há um tempo. Nesse tempo eu me relacionei com uma pessoa e ele também. Ambos seguiram suas vidas. Nesse meio tempo veio a Maitê. Decidimos fazer o teste de DNA, e a Maitê não é filha do Vinicius", disse.