Ex de Everton Cebolinha e suposto affair do jogador trocam farpas

Ex de Everton Cebolinha, Isa Ranieri se manifestou após uma entrevista de Ivana Bermanelli, affair do jogador; influenciadora respondeu

A polêmica envolvendo Everton Cebolinha, Isa Ranieri e Ivana Bermanelli ganhou novos capítulos. Na última quarta-feira (16), a influenciadora, apontada como amante do jogador, deu uma entrevista onde abriu o jogo sobre sua relação com o camisa 19. Logo depois, a ex-esposa do atleta do Flamengo também se manifestou. Ela explicou o motivo da separação e disse desconhecer até então qualquer traição.

De acordo com Isa, o casamento de oito anos acabou por uma série de fatores e foi ela quem colocou um ponto final por não querer mais. Apesar de não reconhecer a traição, ela criticou a postura de Ivana.