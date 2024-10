Ivete comemora aniversário de 15 anos de Marcelinho: 'Ser sua mãe me elevou'

A cantora Ivete Sangalo escreveu uma declaração de amor para o filho, Marcelo, que comemora 15 anos nesta quarta-feira (2). Em uma publicação no Instagram, a baiana publicou um vídeo de Marcelinho, como é carinhosamente chamado, ainda criança.

"Meu filho, meu amor maior, meu presente incrivelmente especial. Ser sua mãe realmente me elevou e me jogou num lugar onde nunca havia estado. Me trouxe com todo seu amor a certeza de que a felicidade havia me escolhido", se declarou.

A cantora aproveitou a memória antiga para refletir sobre o crescimento do filho. "Que coisa deliciosa é ver você crescer, mantendo sua gigante habilidade de amar, adquirindo a cada segundo novas experiências e habilidades que me deixam realmente impressionada e orgulhosa", acrescentou.