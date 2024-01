A música transforma a periferia de Fortaleza

Os ritmos são inúmeros. Recortamos a poesia e o suingue do rap e do reggae para dar conta de onde a juventude canta e dança pela Capital

“Jovens que organizam festas e que se organizam em coletivos. E estão cada vez mais conectados a essa cultura local, mas também com algo um pouco mais global. Trazendo referências de fora e destacando o que é feito aqui”, avalia o gestor. O potencial regional do que é produzido na Capital tem como base também mais participação e consciência coletiva.

“Fortaleza tem despontado no cenário nacional com artistas locais. Consigo observar muitos grupos de jovens nas batalhas de rimas, nos encontros. Na área da música, o trap, o hip hop e o rap têm crescido muito”, afirma o secretário de Juventude de Fortaleza, Davi Gomes. Ele destaca ainda a relevância do piseiro, representando uma nova “onda do forró”, além dos coletivos de DJs.

“A Cidade é um caldeirão de expressões artísticas e musicais que mostram a diversidade do nosso povo. Tem destaque o forró, o funk e o reggae, como rotas importantes da juventude”. A explicação é da Amanda Sartre, uma das organizadoras do evento Alto do Reggae, que acontece no Mirante, um dos locais mais bonitos de Fortaleza.

Identidade, vibrações, passinho, diversidade, poesia, artistas, batalha de paz, periferia e muito roots. Os movimentos culturais de reggae se espalham por Fortaleza há anos. Ganham espaço, público e privado, são escola e misturam temas de guerra e paz. De passinho à contação de história, as festas itinerantes ocupam as lacunas sociais com muita música e dança.

As batalhas de rima são, além de uma representação coletiva da Cultura aliada à realidade social, a oportunidade que muitos rappers terão para começar na carreira. “De uns anos pra cá, a Cultura tem sido mais abraçada pela população. Fortaleza hoje conta com vários pontos de apoio onde projetos são realizados. Mas há uma presença muito forte nas ruas e nas comunidades, de projetos culturais dos mais diversos e que conseguem alcançar um público gigante”, avalia Matheus.

Matheus Rodrigues, o Peixe, é integrante do Cururu Skate Rap e um dos jovens que organiza batalhas de rima em Fortaleza. A pista de skate onde os eventos acontecem, no Ginásio da Parangaba, é palco para o rap, mas também para poesias e protestos. Resistência. A rima a partir do que se vive todo dia tem sido uma das principais formas de os jovens saírem dos seus bairros carregando o potencial que esse território lhes deu, serem ouvidos, quebrarem fronteiras e preconceitos.

O passinho do Reggae se mistura às cores verde, amarela e vermelha, que são combustíveis também para a criação de poesias e a realização de saraus. Ocupa praças, calçadas, vias e é feito por homens e mulheres. “O reggae tem um peso significativo na nossa capital, está na vida cotidiana, nos bares, na rua e na dança. Como o passinho, que transcende a música e se torna parte das expressões artísticas e culturais da juventude”, afirmou a organizadora do Alto do Reggae.

Retratando as questões sociais em suas letras, o estilo musical passa ainda uma mensagem de esperança e paz. Fala de guerras que precisam ser curadas com amor. Amores que precisam ser dançados a dois ou sozinho. “O reggae denuncia condições de vida difíceis, as lutas e a busca por igualdade, apesar da opressão social e política”, destacou Amanda.

Alto do reggae, no Vicente Pinzon (Mirante) Coletivo Barramar sound system (Barra do Ceará) Nazaria sounds (Conjunto Esperança) Piraroots (Pirambu) Granja Roots ( Granja Portugal) Messeroots (Messejana)

“Passinho é arte,

Passinho é criatividade,

Passinho é movimento político.”



Ao som do reggae, pé pra frente e pra trás, reboladinha suave, corpo em movimento sincronizado, coreografia. É Cultura e se espalhou por Fortaleza. Homens e mulheres, descalço ou de chinelo, no Dragão do Mar ou entre as ruas apertadas. As oficinas que ensinam a dançar o passinho são planejadas e produzidas como forma de compartilhar o que se sabe e promover a troca. O convite para a dança vem acompanhado do convite para criar junto, em uma dança livre e artística.

Em Fortaleza, a “Family OSS PASSINHO”, de coreografia, realiza eventos que ensinam e divulgam o passinho



BATALHA DE RIMA

- O pioneirismo de jovens abre as possibilidades para a profissão

-As batalhas de rima ganharam visibilidade nas redes sociais e apresentou aumento de público

-O crescimento é internacional e representa um mercado promissor

-As repercussões nacionais das batalhas e de seus protagonistas são estímulo e reconhecimento

-Em Fortaleza, os organizadores afirmam que são realizadas batalhas todos os dias em diferentes bairros

-Na Capital, o rap está presente nas casas de show, nas rodas de rima, de breaking, de grafiteiros..

-São diferentes linguagens que se unem

-Uma das reivindicações do coletivo Cururu Skate e Rap é sobre o Ginásio da Parangaba. De acordo com o coletivo, o local demanda mais iluminação e segurança