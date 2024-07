Muquiranas Brasil: onde assistir, horário e dinâmica do novo reality

Novo reality do Max é baseado na sua versão americana e acompanha pessoas que fazem de tudo para não gastar dinheiro; saiba mais sobre Muquiranas Brasil

A versão original é transmitida no canal Discovery Channel e já possui três temporadas. Confira a seguir sobre o novo reality.

O serviço de streaming Max anunciou a estreia do reality Muquiranas Brasil para o dia 18 de julho. O programa acompanha pessoas que não gostam de gastar dinheiro e busca táticas controversas — como comer alimentos vencidos ou procurar mobília no lixo — para economizar.

No Muquiranas Brasil, 14 brasileiros enfrentam desafios para pôr em prática suas formas de economizar. Cada episódio tem 30 minutos de duração.

O primeiro episódio de Muquiranas estreou em 28 de dezembro de 2011, no canal americano TLC, onde foi ao ar até 2014.

Dentre os participantes mais polêmicos estão pessoas que buscam comidas no lixo ou utilizam a mesma água da banheira para todos os membros da família.

Muquiranas Brasil: horário e onde assistir

O reality Muquiranas Brasil estreia seus dois primeiros episódios no dia 18 de julho. Os episódios semanais serão lançados no Max, às quintas-feiras. Seguindo os horários das outras estreias do Max, a série deverá estar disponível entre 0h e 4h.

Também estará disponível no Prime Video, com a assinatura Discovery+.