Fátima Bernardes presencia furto em metrô de Paris: 'Impressionante'

Jornalista está cobrindo as Olimpíadas de Paris e relata surpresa com velocidade das chamadas "pickpockets" Crédito: Reprodução/Instagram/@fatimabernardes

A jornalista Fátima Bernardes está realizando a cobertura das Olimpíadas de Paris e contou aos seguidores do Instagram que viu a ação das "pickpockets", conhecidas como batedoras de carteira, no sábado, 27, enquanto estava no metrô da cidade. Na ferramenta Stories, a jornalista relata que, por mais que já tenha ouvido falar sobre os furtos que ocorriam, ficou chocada com a velocidade. "É impressionante. São jovens, meninas pequenininhas, estão sempre com uma echarpe e são sempre muito rápidas. Elas deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta está quase fechando e já estão levando a carteira", comentou.