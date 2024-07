Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira curtem praia após divórcio

Junto com o filho de 8 anos, o ex-casal de atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira curtem praia no Rio de Janeiro

O ex-casal de atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira foram vistos nesta sexta-feira, 26, curtindo uma praia em família.

Na orla do Rio de Janeiro, os artistas aproveitaram a manhã ensolarada junto com o filho Otto, atualmente com 8 anos de idade.

