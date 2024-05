Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte se separam após 8 anos

Os atores Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte se separaram após oito anos de casamento. A informação do término foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz em nota à Quem nesta segunda-feira, 29.

De acordo com o site, rumores de do fim do casamento circulavam na internet desde o início desta manhã. Nas redes sociais, fãs do ex-casal especularam uma nova crise após a publicação de Daniel no Instagram, no qual parabeniza Sophie pelo seu aniversário, comemorado hoje.

