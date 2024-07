Carlinhos Maia quer ser pai e comenta uso de barriga de aluguel

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães querem ser pais em breve. Casal de influenciadores irá usar barriga de aluguel, método que é proibido no Brasil

O influenciador Carlinhos Maia revelou que deseja ampliar a família em breve. Casado com o também criador de conteúdo digital Lucas Guimarães, o alagoano comentou à revista Quem que o casal está pronto para se tornar pais.

“Vamos buscar métodos fora do País, de barriga de aluguel mesmo. Gostaria de saber como é ter alguém exatamente com o meu DNA”, disse Carlinhos.

Proibido no Brasil devido a realização do pagamento à mulher que irá gerar o bebê, o método consiste em utilizar a barriga de uma terceira com o embrião cultivado em laboratório e transferido para o útero para se desenvolver.