Papa pede proibição da barriga de aluguel

O papa Francisco pediu nesta segunda-feira (8) à comunidade internacional que proíba a barriga de aluguel, denunciando uma "comercialização" do corpo humano.

"O caminho para a paz exige o respeito pela vida, por toda a vida humana, começando pela da criança não nascida no ventre materno, que não pode ser suprimida, nem transformada em um produto comercial", declarou o pontífice durante sua audiência com os membros do corpo diplomático da Santa Sé pelo início do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nesse sentido, considero deplorável a prática da chamada maternidade de aluguel, que ofende gravemente a dignidade das mulheres e da criança; e se baseia na exploração da situação de necessidade material da mãe", acrescentou.