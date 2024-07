Justiça do Rio nega pedido de anulação de multa de Regina Duarte

A atriz Regina Duarte, 77, recorreu na justiça pela anulação de uma multa que já ultrapassa os R$ 160 mil à Janaína Diniz, filha de Leila Diniz, por uso indevido de imagem. A ação movida em 11 de julho foi negada pela Justiça do estado do Rio de Janeiro.

Conforme o colunista do O GLOBO, Ancelmo Gois, a soma total da indenização principal e da multa ultrapassam os R$ 160 mil. A atriz tentou recorrer à justiça, mas seu pedido não foi reconhecido.

O perfil da atriz é um dos que recebem a advertência do Instagram, plataforma da Meta, por compartilhamento de informações falsas. O caso mais recente foi o compartilhamento de fake news a respeito do presidente Lula (PT) em relação à sua atuação nas enchentes no Rio Grande do Sul.