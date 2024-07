Casa do Dragão: o que são Sementes de Dragão e qual importância na guerra

As Sementes de Dragão foram citados em episódios anteriores da segunda temporada de A Casa do Dragão; veja o que são e qual sua importância para a guerra de Rhaenyra e Aegon

Passando da metade da temporada, A Casa do Dragão tem mostrado as perdas e batalhas da disputa entre Rhaenyra e Aegon Targaryen pelo Trono de Ferro. Os dois meio-irmãos agora mobilizam seus exércitos para tentar derrotar o lado oposto.

Como somente os Targaryen podem voar em dragões, eles terão que encontrar bastardos (filhos gerados fora do casamento) ou pessoas que se casaram com alguém de outra família, mas nasceram Targaryen.

Confira abaixo o que são as Sementes de Dragão e quais foram as principais.



A Casa do Dragão: o que são as Sementes de Dragão?

Os bastardos de origem valiriana, gerados fora dos casamentos oficiais dos lordes, são chamados de Sementes de Dragão. Esses filhos nasceram dos Targaryen que vieram de Valíria e tinham o “direito à primeira noite”, quando escolhiam suas esposas dentre as habitantes de Pedra do Dragão, como as filhas dos arrendatários e as viúvas dos pescadores.