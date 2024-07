Maya Massafera revela voz e detalha cirurgia nas cordas vocais

Maya Massafera divulga em suas redes sociais nome social, além de novo visual. Crédito: Reprodução / Redes Sociais @mayamassafera

Após a repercussão nas redes, Maya Massafera falou pela primeira vez sobre as cirurgias que passou com a transição. A influenciadora divulgou vídeo no Instagram em que comenta sobre a pressão para expor a voz antecipadamente e os procedimentos realizados. Em junho, Massafera explicou aos seguidores por texto que passou por outra cirurgia após não obter resultados com a primeira operação. Segundo ela, a recuperação levaria 3 meses e necessitaria de sessões com fonoaudiólogos. "Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz e a minha última cirurgia foi há 15 dias. Então, minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta em dois meses e meio, mas eu vim aqui mostrar a evolução pra vocês porque eu entendo que muitos de vocês estão curiosos", começou Maya.