Mel Maia é barrada em festa na França por causa da roupa; entenda

Atriz brasileira Mel Maia relata ter sido barrada em festa em Paris

A atriz Mel Maia e uma amiga foram barradas na porta de uma festa em Paris, na França. Passando as férias na Cidade da Luz, a atriz carioca foi a uma balada na noite de domingo, 16, e relatou ter sido impedida de entrar no espaço em seu perfil no Instagram. "Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa", disse Mel.

No vídeo publicado no Story, a atriz de 20 anos de idade detalhou que a roupa da amiga "está de boa", questionando se o motivo teria sido a sua escolha de look. Atriz Mel Maia é barrada na porta de festa em Paris "Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por conta do meu top? Eu não sei gente… Será que é pelo meu cabelo? O que tem de errado, gente?", acrescentou.