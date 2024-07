Irmão de Zilu sabia de traição de Zezé: ‘Medo de perder emprego’

Zilu Godoi diz que irmão sabia de traição de Zezé: ‘medo de perder emprego’ Crédito: Beatriz Ramos/Jogo Aberto/Divulgação

A empresária Zilu Godoi, comentou durante o seu podcast, "Café com Respostas", as traições envolvendo o seu ex-marido Zezé Di Camargo. A mãe de Wanessa Camargo, ainda revelou que até seu irmão sabia das traições do sertanejo, mas que resolveu acobertá-lo para não se prejudicar. "Ele não tinha coragem de me contar. Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque tinha um cargo importante (com Zezé)", explicou Zilu em conversa com Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, participante do Big Brother Brasil 2024. "Quando eu soube, confrontei meu irmão, e ele disse: 'Ele nunca vai te largar, não é nada sério, é uma qualquer'. Mas não é assim", relatou a empresária que teve que colocar seu irmão na parede quando descobriu um dos casos.

Ao se questionar sobre o que uma mulher tem que fazer quando ela tem suspeita de que está sendo traída, Zilu explicou como foi o seu processo de descoberta. Leia também | Zezé Di Camargo será pai; Graciele Lacerda anuncia gravidez “Eu enfrentei falando com ele sozinha para ter certeza que aquilo era verdade, porque eu não acreditava. Sabia que existiam traições, mas você não tinha aquela certeza. E a coisa era tão real ali que eu resolvi assim com ele”, explicou ela.