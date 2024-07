Alexandra Daddario, atriz de ‘Percy Jackson’, anuncia gravidez

Alexandra Daddario ganhou reconhecimento no cinema após participar da franquia de filmes de "Percy Jackson", no qual interpretou a semideusa Annabeth

“A estrela está à espera do seu primeiro filho com o marido, o produtor de cinema Andrew Form”, revelou o portal em publicação nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram , Alexandra brincou: “Animada para o meu filho ir para a pré escola com os filhos de Margot Robbie e Hailey Bieber”.

A atriz Alexandra Daddario anunciou nesta quarta-feira, 10, que está grávida do primeiro filho. A novidade foi divulgada em primeira mão pela revista Vogue, que compartilhou as primeiras imagens da artista estadunidense que está no sexto mês de gestação.

Além de Alexandra Daddario, outras atrizes de Hollywood também estão grávidas

No domingo, 7, Margot Robbie, estrela de “Barbie”, foi fotografada com a barriga de grávida à mostra junto do marido, Tom Ackerley. Já Hailey anunciou a gestação do primeiro filho com Justin Bieber no início do mês de maio.

Atualmente com 38 anos de idade, Alexandra Daddario ganhou reconhecimento no cinema após participar da franquia de filmes de “Percy Jackson”, no qual interpretou a semideusa Annabeth.

A atriz também integrou o elenco das séries “True Detective” (2014) e “The White Lotus” (2021), além dos filmes “Terremoto: A Falha de San Andreas” (2015), “Baywatch” (2017) e “Pode Guardar Um Segredo?” (2019).