Margot Robie: protagonista de Barbie está grávida do seu primeiro filho

Aos 36 anos, a estrela de "Barbie" espera seu primeiro filho com o produtor Tom Ackerley. A notícia gerou especulações após fotos dela durante férias com marido

Detentora da maior bilheteria de 2023, Margot Robbie, protagonista do filme "Barbie", está grávida do seu primeiro filho aos 36 anos — recém-completados, a atriz fez aniversário no dia 2 de julho. A informação foi confirmada pelo tabloide People.

As especulações nas redes sociais surgiram neste domingo, 7 de julho, quando Margot foi fotografada durante férias com o marido, o produtor Tom Ackerley, de 34 anos. Ela usava um top curto que deixava sua barriga à mostra.

