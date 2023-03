Maíra Cardi diz que é 'desafiador' estar com Thiago Nigro

Na tarde desta terça-feira, 7, Maíra Cardi fez uma declaração ao seu novo namorado, Thiago Nigro, nas redes sociais. “Eu encontrei o único homem que serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida”, afirmou.

“Estar com ele é desafiador! Minha vó sempre me disse: A Maíra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior à dela! A mesma vó que passou a vida me dizendo: ‘Homem não presta, não acredite neles’. Contraditório, né?”, publicou a coach de emagrecimento em seus stories.

A relação de Maíra e Thiago se tornou pública há sete dias. O influenciador de finanças havia anunciado há um mês o fim de seu relacionamento de 10 anos com a influenciadora Camila Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda no texto, Maíra acrescenta que teve muitos motivos para deixar de respeitar os homens: “Fui abusada por estranhos e por conhecidos, apanhei, fui estuprada, fui traída, enganada, roubada, culpada… quem foi ferido sempre fere!”, desabafou.

A influenciadora revelou que por muito tempo foi o homem de sua própria vida e que, pela primeira vez, se sente à vontade para deixar de ser, mesmo que seja “assustador e doloroso”. Ela completa: “Dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão. Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso”.

Sobre o assunto Maíra Cardi assume namoro com Thiago Nigro, o "Primo Rico"

Arthur Aguiar e Maíra Cardi falam sobre fim do casamento; confira

Maíra Cardi e Arthur Aguiar decidem morar fora do Brasil

Maíra Cardi afirma que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags