Boca Rosa adia lançamento de maquiagem após polêmicas; entenda

A empresária Bianca Andrade se pronunciou nas redes sociais após os novos produtos da sua marca de maquiagem Boca Rosa receberem críticas negativas ainda durante a pré-venda.

“Nessa semana, fomos surpreendidos com uma falha nas embalagens de uma parte dos sticks. Imediatamente visitamos a nossa fabricante para entender o acontecido e eles se comprometeram a solucionar”, relata a publicação divulgada no domingo, 7.

Compartilhado na conta oficial da marca e no perfil pessoal de Bianca no Instagram, o comunicado detalha que, após os “diversos feedbacks com a experiência” com os novos produtos durante a pré-venda, decidiram adiar o lançamento oficial previsto para esta quarta-feira, 10.