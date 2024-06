Bianca rebate críticas sobre nova identidade visual de sua marca

Bianca Andrade surpreendeu seus seguidores na noite desta quinta-feira, 6, ao revelar a nova identidade visual de sua marca, Boca Rosa. A influenciadora apresentou a nova logo, que agora adota uma paleta de cores com tons de cinza. A mudança chamou a atenção dos fãs, acostumados com o tradicional rosa da marca.

Apesar da novidade, a recepção foi mista. Nas redes sociais, alguns internautas expressaram suas opiniões sobre o novo visual.

Bianca se pronuncia após críticas

Alguns usuários apontaram sobre o contraste do nome da marca (Boca Rosa) com a nova cor escolhida. “Imagine uma marca se chamar BOCA ROSA e não adotar o rosa com destaque na identidade visual”, comentou um usuário no X, antigo Twitter.