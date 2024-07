4 filmes e séries imperdíveis que estreiam no Max em julho

Confira as principais novidades que chegam no catálogo da plataforma de streaming nos próximos dias

O catálogo do Max está repleto de novidades imperdíveis para o mês de julho. Começando com “Godzilla e Kong: O Novo Império”, um dos filmes de ação/ficção-científica mais aguardados pelos assinantes, e novos episódios da série “Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência”, baseada nos personagens em quadrinhos de Maurício de Souza.

Para os amantes de reality show, na metade do período estreia “Muquiranas Brasil”, primeira versão brasileira do doc-reality sobre pessoas extremamente avarentas. Para os fãs de suspense/romance – ou que gostam de acompanhar a atriz Kristen Stewart –, há o filme “Love Lies Bleeding – O Amor Sangra”, com 94% de aprovação pela crítica especializada no site “Rotten Tomatoes”.

A seguir, confira mais informações sobre as produções!