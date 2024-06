Andréia Horta e Ravel Andrade anunciam gravidez da 1ª filha

A atriz compartilhou uma imagem de sapato de bebê em sua rede social e relatou felicidade com a notícia ao lado do parceiro, Ravel Andrade

A notícia foi compartilhada na rede social de Horta com a imagem de um sapato de bebê e a legenda: “Aqui, o tempo mais bonito, a maior alegria de nossas vidas dentro do amor, vem chegando a nossa filha!”.

Juntos desde 2022, Horta publicou uma declaração para Ravel Andrade em janeiro do ano seguinte: “Assisto a todo instante enfeitiçada a beleza de Ravel no mundo”.

“Um ano luz, amor total, flecha de ouro, pérola, esplendor, essa coisa de sermos românticos à vontade, dá delírio, nossa casa, casa em festa, nossa estrada, glória a deuses, que calor, que louvor, galopa meu coração de leão, foguete não dá ré, que tal um samba? Contigo sim”, completou na mensagem.

Andrade também escreveu elogios à parceira, agradecendo o primeiro ano de relacionamento. “Pra marcar o tempo futuro que chegou. Pra celebrar o amor que floresce no nosso solo fértil. Juntos no passo, nos sonhos, codo a codo descobrindo os nossos caminhos”.

Ravel participa atualmente do seriado "O jogo que mudou a História", disponível no streaming Globoplay. Já Andréia fará parte do lançamento da série “Cidade de Deus”, no Max.