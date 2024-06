Mostra artística discute a expectativa de vida de pessoas trans

Por fim, a atividade intitulada "Arca para a Criação de um Novo Mundo", envolve a criação de uma cápsula do tempo com desejos de pessoas trans para o futuro, a ser aberta em 35 anos .

Na performance "Zepelins de Sementes/Efeméropteras", aviões de papel-semente com mensagens de inclusão são distribuídos ao público, incentivando o plantio de ideias de respeito. Essa ação, junto com a primeira (Devorando Valentões), ocorrem na Feira da Messejana , no domingo, 30, às 9 horas.

A culminância do projeto, com as ações “Bixa Orellana” e “Arca para a Criação de um Novo Mundo”, acontecerá no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, no dia 3/7, às 19 horas, junto a uma roda de conversa sobre permanência e celebração de vida transgênero mediadas pelas artistas do projeto, Bárbara Banida e Ayume Andrade.

“Transpercurso Efeméropteras”