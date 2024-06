Atores de Modern Family voltam a seus personagens após quatro anos

Alguns atores do elenco de "Modern Family" voltaram a interpretar seus personagens após quatro anos do fim da série para um comercial de TV

Parte dos atores do elenco da série Modern Family se reuniram para gravar um comercial de TV para o WhatsApp. Ty Burrell, Julie Bowen, Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson voltaram a interpretar, respectivamente, Phil Dunphy, Claire Dunphy, Cameron Tucker e Mitchell Pritchett após quatro anos do fim do seriado.

Na ação promocional da rede social, Phil, Claire e Cameron estão conversando sobre fotos que Haley (Sarah Hyland) enviou de seus filhos gêmeos. No meio da conversa, Mitchell entra na sala e pede para ver as imagens também.

