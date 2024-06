Cantor de reggaeton Don Omar revela diagnóstico de câncer

Dono do hit "Danza Kuduro", Don Omar revelou estar com câncer e que realizou uma cirurgia para tratar a doença

O cantor porto-riquenho Don Omar afirmou estar com câncer. A revelação do diagnóstico da doença foi divulgada pelo próprio artista em publicação no Instagram na segunda-feira, 17.

“Hoje, sim, mas amanhã não terei câncer. Boas vibrações são bem-vindas. Até breve”, escreveu o músico na legenda da publicação.

Levando o título de “O Rei” do reggaeton, Don Omar é considerado um dos principais nomes do gênero. Com carreira iniciada há 28 anos, o músico ganhou reconhecimento internacional com as canções “Salió el Sol”, “Zumba”, “Dile” e outras do estilo que une música latina e caribenha, com hip hop e salsa.