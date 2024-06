Isis Valverde desmente crise com Buaiz: ‘Deixa a gente quieto’

O casal Isis Valverde e Marcus Buaiz usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para desmentir que o relacionamento deles está em crise.

Fãs apontavam que os dois teriam arquivado fotos no Instagram. No entanto, Isis publicou um vídeo ao lado do noivo para desmentir a história e disse que a relação vai bem.

