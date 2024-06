Neymar e Bruna Biancardi passam Dia dos Namorados juntos no RJ

A semana dos namorados iniciou agitada no mundo dos famosos. Cerca de sete meses após confirmarem o fim do relacionamento, Neymar e Bruna Biancardi estão passando a semana juntos na mansão do jogador brasileiro localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Compartilhando alguns Stories em seu perfil no Instagram, a mãe de Mavie – filha mais nova de Neymar – mostrou que está aproveitando os dias na região litorânea.

No local, amigos do atacante da Seleção Brasileira de Futebol também passaram os dias com o ex-casal.