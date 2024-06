New Brasil Plus: como criar conta, preços e mais sobre o novo streaming

O streaming tem com 27 canais de vídeo e 53 de áudio, mais de 1 mil horas de conteúdo VOD, além de produções do Grupo Newco. Veja mais informações sobre ele

A plataforma de streaming New Brasil Plus chega ao mercado brasileiro no Encontro Nacional da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), que acontece entre 12 e 14 de junho em São Paulo.

O novo streaming conta com 27 canais de vídeo e 53 de áudio, mais de 1 mil horas de conteúdo VOD, além de produções originais do Grupo Newco.

O aplicativo, que é multitela, já está disponível para download no Android, Android TV, iOS, Samsung, LG, Roku e também via web. Veja mais sobre o New Plus Brasil.