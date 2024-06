Flamengo atropela e chega à sua maior vitória sobre o Vasco na história: 6 a 1

Rubro-Negro vê Vegetti abrir o placar, mas reage de imediato e constrói goleada histórica no Clássico dos Milhões, pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

Deu Flamengo, de virada e com goleada, no Clássico dos Milhões, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (2/6), os comandados de Tite saíram em desvantagem logo nos minutos iniciais, mas conseguiram uma vitória histórica por 6 a 1 sobre o Vasco, que teve a estreia do técnico Álvaro Pacheco. Com esse placar, o Rubro-Negro chega à sua maior goleada sobre o arquirrival em todos os tempos, superando, assim, os 6 a 2 de 1943, pelo Campeonato Carioca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois de Vegetti abrir o placar aos oito minutos, Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz anotaram para os rubro-negros na primeira etapa. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram o triunfo elástico no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo chega a 14 pontos e torce por um tropeço do Athletico, com um ponto a menos e que ainda joga na rodada, para ficar na liderança da tabela. Já o Cruz-Maltino estaciona nos seis pontos, aparecendo em 13º lugar. O JOGO Não faltou intensidade na primeira etapa, com os times protagonizando aos torcedores um duelo muito movimentado. O Vasco iniciou melhor, sob a batuta de Payet. Logo no primeiro arremate cruz-maltino, Vegetti acertou um lindo voleio para abrir o placar. O time buscou explorar a velocidade de Rayan na tentativa de ampliar. Mas o Flamengo reagiu com boas jogadas de Everton Cebolinha. Foi o camisa 11, inclusive, que empatou o clássico em finalização no canto e ainda deu linda assistência em cruzamento para Pedro, de peito, virar o placar. Na reta final da etapa, Everton voltou a brilhar, colocando David Luiz na boa para acertar um voleio e anotar o terceiro. O cenário ficou ainda pior para o Cruz-Maltino, quando João Victor foi expulso por falta em.