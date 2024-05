Mandy Moore, de ‘This is Us’, anuncia nova gravidez aos 40 anos

A atriz Mandy Moore está grávida pela terceira vez. A novidade foi divulgada pela própria artista em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 31.

“O terceiro dos nossos 'Três Grandes' chega em breve. Mal posso esperar que estes meninos tenham uma irmãzinha”, escreveu a atriz em seu perfil no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 40 anos de idade completados em abril, Mandy Moore é uma das protagonistas de “This Is Us”, série de drama vencedora do Emmy.