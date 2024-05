Jon Bon Jovi parabeniza casamento do filho com Millie Bobby Brown

Uma semana após Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi se casarem em segredo, o músico Jon Bon Jovi confirmou a atualização do relacionamento do filho.

Durante participação no programa “The One Show”, da BBC, exibido na terça-feira, 28, o cantor afirmou que “sim, é verdade” a notícia do casamento civil dos jovens.

Conhecido internacionalmente por diversos sucessos do rock da década de 1980, como “It’s My Life”, “Always” e “Livin' on a Prayer”, o músico detalhou que a cerimônia foi íntima reuniu apenas família e amigos próximos do casal.