Mariana Ximenes diz ter congelado os óvulos: ‘Sempre quis ser mãe’

Compartilhando as atualizações com os seguidores no Instagram, a cantora Juliette revelou ter passado pelo procedimento de congelamento dos óvulos .

Sem necessitar de internação, o processo ocorre após a realização de uma série de exames para acompanhar o organismo e marcar a melhor data para a coleta dos óvulos.

No início do mês de fevereiro, a vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) informou aos fãs que daria início ao tratamento de reprodução assistida. Com 34 anos de idade, a artista decidiu congelar os óvulos para poder decidir o melhor momento para engravidar.

“Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata já está com 34 anos e eu quero ter liberdade”, explicou à época. Segundo especialistas, 35 anos é a idade limite aconselhada para fazer o recolhimento dos óvulos.