Brasileiros ganham viagem do Metallica após filho nascer em show

A brasileira estava no fim da gestação, mas não abriu mão de prestigiar uma de suas bandas favoritas. O filho do casal nasceu faltando apenas três músicas para o fim do show .

Relembre | Metallica envia presente para bebê que nasceu durante show no Brasil



A situação aconteceu no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná, e ganhou reconhecimento dos amantes do grupo de heavy metal no mundo.

No mesmo ano, os membros do Metallica receberam informações do ocorrido, ligaram para a família e até enviaram presentes para o bebê.