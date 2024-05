Filha de Carla Perez e Xanddy ganha homenagem da namorada

Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, ganhou uma homenagem carinhosa da namorada, Daze. A artista e a jovem haitiana estão juntas há um ano e cinco meses – motivo, inclusive, da declaração de amor.

Em uma postagem neste sábado no stories do Instagram, ela compartilhou uma foto coladinha com a amada. “Um ano e cinco meses com você, já”, escreveu.

