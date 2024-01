Filha de Carla Perez comemora 1 ano de relacionamento com namorada

Camilly, filha de Carla Perez, e Daze tornaram o relacionamento público nas redes sociais apenas no último mês de julho, após uma série de especulações

"Feliz 1 ano, amor da minha vida . Essa jornada com você tem sido incrível e eu mal posso esperar para viver ainda mais com você. Te amo, meu amor", escreveu Daze.

A cantora Camilly Victoria , filha de Carla Perez, recebeu uma homenagem pra lá de especial da amada, Daze, nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 18, o casal completa um ano de namoro e, para marcar a data, a companheira da artista publicou uma série de fotos das duas, além de um vídeo do momento em que a pediu em namoro.

Camilly e Daze tornaram o relacionamento público nas redes sociais apenas no último mês de julho, após uma série de especulações. Na ocasião, a filha de Carla Perez e Xanddy compartilhou um vídeo com um compilado de momentos de carinho ao lado da companheira. Na legenda, escreveu "My fav person [minha pessoa favorita, em tradução livre]".

