Enquete Uol A Grande Conquista: votação atualizada; quem fica hoje, 9

O reality A Grande Conquista 2 está com 30 participantes na Zona de Risco; quem vai para a Mansão? Confira parcial da votação atualizada da enquete Uol hoje, 9

Crédito: Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record

Os 14 mais votados na atual votação irão para a "Mansão", local que recebe os classificados para a segunda fase do reality show. Outras seis vagas já foram preenchidas por escolha do público — estes participantes estão confinados em um hotel.

A Grande Conquista 2 tem 30 participantes na Zona de Risco. Os 14 mais votados para ficar, permancem no jogo. Já os 17 menos votados vão dizer adeus ao prêmio milionário. O resultado será divulgado nesta quinta-feira, 9, durante o programa ao-vivo.

Segundo a parcial do portal Uol, os 14 participantes que devem ser permanecer no programa são:

Quem deve sair?

Gabriela Rossi (2,43%)



(2,43%) Jey Jey (2,31%)



(2,31%) Bifão (2,11%)



(2,11%) Edlaine Barbosa (2,04%)



(2,04%) Hideo (2,04%)



(2,04%) Jaline Araujo (1,88%)



(1,88%) João Pinto (1,6%)



(1,6%) Thiago Luz (1,41%)



(1,41%) Andreia de Andrade (1,4%)

(1,4%) Charles Daves (1,29%)



(1,29%) Guipa (1,1%)



(1,1%) Thiago Cirillo (0,82%)



(0,82%) Brenno Pavarini (0,74%)



(0,74%) Maysa Reis (0,71%)



(0,71%) Fernando Sampaio (0,69%)



(0,69%) Manoelzinho (0,58%)

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



O novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2", estreou no último dia 22 de abril. O programa tem como diferencial a diversificação de membros: durante a primeira fase, 100 participantes vão tentar cativar o público para conseguir estar entre os 20 nomes que continuarão no programa.



Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na primeira fase, os 100 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).



Aqueles que permanecerem na casa participarão de uma votação para definir os 20 participantes que irão integrar a segunda fase.



Após assegurar suas vagas na "Mansão" (segunda fase do programa), o sistema de provas e votações retorna até a grande final. Somente uma pessoa vai garantir a premiação de 1 milhão de reais.