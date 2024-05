Enquete Uol A Grande Conquista: votação atualizada; quem fica hoje, 6

O reality A Grande Conquista 2 está com 35 participantes na Zona de Risco; quem fica? Confira parcial da votação atualizada da enquete Uol hoje, 6

Crédito: Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record

Segundo a parcial do portal Uol, os 18 participantes que devem ser permanecer no programa são:

A Grande Conquista 2 tem 35 participantes na Zona de Risco. Os 18 mais votados para ficar, permancem no jogo, e os 17 menos votados vão dizer adeus ao prêmio milionário.

Já os 17 eliminados por receberem menos votos são:



Quem deve sair?

Heitor Ximenes (1,9%)

(1,9%) Lizi Gutierrez (1,6%)

(1,6%) Aline Bina (1,42%)

(1,42%) João Pinto (1,42%)

(1,42%) Will Rambo (0,75%)

(0,75%) Danilo Garcia (0,71%)

(0,71%) Brunna Bernardy (0,48%)

(0,48%) MC Mari (0,45%)

(0,45%) Graci Zermiani (0,15%)

(0,15%) Poliana Roberta (0,11%)

(0,11%) Matheus Destri (0,07%)

(0,07%) Nathana Brito (0,07%)

(0,07%) Hideo (0,04%)

(0,04%) Claudia Carmo (0%)

(0%) Jonas Bento (0%)

(0%) Luciano (0%)

(0%) Raphinha Hoffman (0%)

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



O novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2", estreou no último dia 22 de abril. O programa tem como diferencial a diversificação de membros: durante a primeira fase, 100 participantes vão tentar cativar o público para conseguir estar entre os 20 nomes que continuarão no programa.



Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na primeira fase, os 100 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).