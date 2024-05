Enquete Uol A Grande Conquista: votação atualizada; quem fica hoje, 2

O reality A Grande Conquista 2 está com 30 participantes na Zona de Risco; quem fica? Confira parcial da votação atualizada da enquete Uol hoje, 2

Crédito: Antonio Chaestian e Edu Moraes/Record

Segundo a parcial do portal Uol, os 13 participantes que devem ser permanecer no programa são:

A Grande Conquista 2 tem 30 participantes na Zona de Risco. Os 17 menos votados serão eliminados nesta quinta-feira, 2, e 13 continuarão no jogo.

Já os eliminados por receberem a menor quantidade de votos são:



Quem deve sair?

Bruninho Mano (2,89%)



(2,89%) Bruno Cardoso (2,13%)



(2,13%) Rambo (1,61%)



(1,61%) Amandinha (1,53%)



(1,53%) Cacau Luz (1,24%)



(1,24%) Nadya França (1,22%)



(1,22%) Brunna Bernardy (1,16%)



(1,16%) Vanessa (1,09%)



(1,09%) Preta Praiana (0,99%)



(0,99%) Michelle (0,78%)



(0,78%) Cibelle (0,7%)



(0,7%) Fábio Gontijo (0,6%)



(0,6%) Wellen Rocha (0,33 %)



(0,33 %) Vinicius Venturini (0,21%)



(0,21%) Jéssica Marisol (0,17%)



(0,17%) Luciana Mirihad (0,12%)



(0,12%) Hanny Boni (0,12%)

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



O novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2", estreou no último dia 22 de abril. O programa tem como diferencial a diversificação de membros: durante a primeira fase, 100 participantes vão tentar cativar o público para conseguir estar entre os 20 nomes que continuarão no programa.



Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na primeira fase, os 100 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).