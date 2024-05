Enquete Uol A Grande Conquista: votação atualizada; quem fica hoje, 29

O reality A Grande Conquista 2 está com 32 participantes na Zona de Risco; quem fica? Confira parcial da votação atualizada da enquete Uol hoje, 29

Segundo a parcial do portal Uol, os 17 participantes que devem ser permanecer no programa são:

A Grande Conquista 2 tem 32 participantes na Zona de Risco. Os 15 menos voltados serão eliminados nesta segunda-feira, 29, e 17 continuarão no jogo.

Quem deve sair?

Márcia Barroz (0,24%)



(0,24%) João Pinto (0,19%)



(0,19%) Theo Black (0,19%)



(0,19%) Uarzancler Zuckerman (0,19%)



(0,19%) J ordana Guimarães (0,14%)



(0,14%) Thay Sampaio (0,14%)



(0,14%) Michael (0,1%)



(0,1%) Charles Daves (0,05%)



(0,05%) Di Silva (0,05%)



(0,05%) Carolina Roland (0%)



(0%) Fabricio Almeida (0%)



(0%) Ingrid Caravellas (0%)



(0%) Nemo (0%)



(0%) Rita Assumpção (0%)

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



Estreou nesta segunda-feira, 22, o novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2". O programa tem como diferencial a diversificação de membros: durante a primeira fase, 100 participantes vão tentar cativar o público para conseguir estar entre os 20 nomes que continuarão no programa.

Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na primeira fase, os 100 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).

