Enquete A Grande Conquista: votação atualizada hoje, 25; quem fica?

A Grande Conquista 2 está com 21 participantes na Zona de Risco; quem fica? 10 eliminações já ocorrem hoje (25/04); vote na enquete

Segundo a audiência do O POVO, os onze participantes que devem ser permanecer no programa são:

A Grande Conquista 2 estreou na segunda, 22, e hoje, 23, já tem eliminações. No total, 21 participantes estão na Zona de Risco e os 10 menos voltados serão eliminados nesta quinta-feira.

Enquete A Grande Conquista: 21 participantes na Zona; quem fica? VOTE

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



Estreou nesta segunda-feira, 22, o novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2". O programa tem como diferencial a diversificação de membros: durante a primeira fase, 100 participantes vão tentar cativar o público para conseguir estar entre os 20 nomes que continuarão no programa.

Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na primeira fase, os 100 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).