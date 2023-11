Morre Lu Andrade, influenciadora e ex-Power Couple Brasil

“A modelo e influenciadora era um dos destaques no Programa Domingo Legal, do SBT , sempre enchendo nossas manhãs de domingo com muito brilho e carisma”, completou na legenda. “Descanse em Paz Luana Andrade. Seu brilho continuará a iluminar nossos corações”, finalizou a nota.

Nascida em São Paulo, no dia 21 de janeiro de 1994, ganhou notoriedade ao participar do Power Couple Brasil 6, da Record, com o namorado , o empresário João Hadad. Ao contrário do parceiro, ela não conseguiu se enturmar fácil com os outros participantes do reality.

A participação do casal foi marcada por algumas brigas e por terem ocupado o posto de Casa Power por duas semanas consecutivas. Após o programa, Lu foi contratada como assistente de palco do Domingo Legal, do SBT.

Ela também era dona de uma marca de roupas, a Lukand, que acumulava quase 6 mil seguidores no Instagram. Já a conta pessoal dela batia mais de 277 mil seguidores.