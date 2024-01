Virginia Fonseca quer um programa com música para dançar

Virginia Fonseca, influencer e esposa de Zé Felipe, quer um programa leve e com música para dançar; a blogueira deve estrear na nova programação do SBT em 2024

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que vai trazer um programa leve e divertido em entrevista à revista Quem nesta terça-feira, 12. A esposa de Zé Felipe passa a integrar o quadro da emissora SBT a partir de 2024.

Para levar os seus mais de 44 milhões de seguidores no Instagram para a televisão aberta, Virginia deseja ter um programa tranquilo. “Eu quero que seja algo leve, que eu entre no jogo, que participe dos desafios, que tenha música para eu dançar, para eu me divertir.", afirmou.

A blogueira já fez um ensaio como apresentadora na emissora de Silvio Santos. Ela participou ao lado do marido Zé Felipe e das duas filhas do casal Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1, do Teleton deste ano.