Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças em ação

O cantor Zeca Pagodinho distribuiu neste domingo de Páscoa, 31 de março, ovos de chocolate para crianças no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.A tradicional ação do artista, que acontece há anos, foi compartilhada em suas redes sociais.

No primeiro vídeo do carrossel do Instagram, é mostrado uma caminhonete com as caixas dos ovos a serem entregues. “Vamos começar nossa brincadeira da Páscoa”, anuncia, mostrando em seguida as pessoas que o ajudariam na distribuição. “Vambora. Vou tocar o sino”, continua.

