Ator Diogo Vilela reclama da falta de convites para atuar em novelas

O ator Diogo Vilela reclamou de não receber convites dos autores de novelas da Rede Globo para fazer parte do elenco de novas tramas. A última novela que contou com a participação do carioca foi "Aquele Beijo" (2011), de autoria de Miguel Falabella.

Nos últimos tempos, Vilela manteve a presença no teatro e nas séries de streaming, mas destaca a nostalgia em ser lembrado por diretores para produções, e lembra da versatilidade em sua carreira com diversos trabalhos, cenário que se difere atualmente.

"Sempre fiz teatro e televisão juntos. Isso limitou minhas investidas em novelas, ao mesmo tempo, em que nunca tive um convite de nenhum autor de TV", afirmou em entrevista a jornalista Heloísa Tolipan.