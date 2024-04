Disney +, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia dos filmes "Rocketman" e "Música". Confira as opções!

Netflix



Extremamente talentoso mas muito tímido, o pianista prodígio Reginald Dwight muda seu nome para Elton John e torna-se uma estrela da música de renome internacional durante os anos 1970.

Prime Video



Da mente musical de Rudy Mancuso, vem aí a história de um cara que vive cercado pela música e que precisa lidar com um futuro incerto enquanto equilibra amor, família e cultura brasileira em Newark, Nova Jersey.